L'Ukraine a-t-elle "dépensé 1,2 milliard d'euros" pour publier de fausses infos sur les victoires de son armée ?

Une vidéo attribuée à la BBC prétend faire des révélations sur la présidence ukrainienne. Kiev aurait dépensé 1,2 milliard de dollars au Royaume-Uni pour diffuser des articles élogieux au sujet de son armée. Il s'agit d'une fausse vidéo qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne baptisée "Doppelganger".

Pour garder le soutien de sa population, toutes les solutions seraient bonnes. Quitte à dépenser des milliards en fausses infos. C'est en tout cas ce que prétend une vidéo diffusée depuis le 12 janvier sur des canaux Telegram pro-russes. Selon le texte qui accompagne les images, l'ONG d'investigation Bellingcat aurait révélé que l'Ukraine a dépensé 1,2 milliard de dollars en 2023 afin de "créer et publier de faux reportages sur les victoires de l'armée ukrainienne". Les commandes auraient été passées auprès des cinq "plus grandes sociétés de relations publiques" au Royaume-Uni, poursuit la séquence arborant le logo de la BBC. Nous avons voulu en savoir plus.

Une fausse enquête plagie la BBC

La vidéo est composée d'images dans une rédaction, d'illustrations montrant des billets de cent dollars ou encore d'archives venues du front entre la Russie et l'Ukraine. Aucune d'entre elles n'apporte une quelconque preuve. Le texte précise que l'objectif de ces prétendus "faux reportages", qui n'apparaissent jamais dans le clip, étaient de "remonter le moral des soldats ukrainiens". Toutefois, la présidence de Kiev aurait mis fin à ce contrat avec l'entreprise londonienne en 2024, réalisant que "ces publications ne contribuaient pas à accroître le soutien pour la mobilisation en Ukraine".

Aucune des recherches par mots-clés réalisées par nos soins n'a permis de retrouver l'existence d'un reportage à ce sujet publié par la chaine britannique ou d'une enquête de Bellingcat. En fait, en cherchant à en savoir plus, nous avons découvert que les seules publications à ce sujet démentent formellement l'authenticité de cette vidéo. "Un autre faux reportage citant des informations fabriquées par Bellingcat nous a été signalé", lit-on par exemple sur les réseaux sociaux de l'ONG d'investigation. Cette soi-disant "enquête" a donc été créée de toute pièce.

Ce n’est pas la première fois que le média britannique est ainsi plagié afin de relayer la propagande russe. Bellingcat dit ainsi avoir recensé "trois autres faux reportages de la BBC utilisant" des fausses informations attribuées à l'ONG. Un phénomène qui s'inscrit dans une campagne bien plus large, qui touche des médias dans tous les pays. Comme nous le notions en mai dernier dans cet article, de nombreux titres de presse français, américains ou allemands ont découvert leurs clones russes depuis le début de l'invasion en Ukraine. En septembre dernier, l'organisation EU Disinfo Lab avait décompté pas moins de 17 sites de médias européens falsifiés en six mois. Une campagne baptisée "Doppelganger" - "sosie" en allemand - par cette ONG spécialiste de lutte contre la désinformation. Et qui est visiblement toujours en cours.

