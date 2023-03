L'Ukraine a-t-elle installé un "camp de concentration" près d'Odessa ?

Alors que penser de cette rumeur ? Elle paraît peu crédible, tant elle ne s'appuie sur aucun élément factuel. Yuri Barbashov n'étaye son témoignage d'aucune image, et ne précise pas la localisation exacte de l'infrastructure. Les différents titres de presse qui relaient ces propos ne donnent pas plus d'informations. Et nos recherches n'ont permis de trouver aucune précision complémentaire sur les différentes chaînes Telegram pro-russes. Par ailleurs, la crédibilité de l'auteur de cette accusation peut être remise en cause. Depuis plus de dix ans, ce citoyen ukrainien soutien fermement l'action de la Russie en Crimée. Dès 2014, il s'était rendu dans les territoires illégalement annexés par Moscou. Et peu avant le début du conflit, ce grand amateur du plateau de Soloviev a créé une chaîne Telegram pour défendre une vision pro-Kremlin dans les zones occupées.