Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir frappé les forces russes sur l'île aux Serpents

Plus d'un mois après, c'est l'armée ukrainienne qui avait fait mouche aux abords de l'île en touchant le croiseur Moskva, vaisseau-amiral de la Flotte russe de la mer Noire, qui a finalement coulé mi-avril. Pour Moscou, le navire a été endommagé par une explosion à bord, et non par des missiles ukrainiens.