VIDÉO - Guerre en Ukraine : une attaque "aérienne massive" russe visant Zelensky déjouée ?

Elle travaillait dans un magasin sur une base militaire. Une femme accusée d'avoir aidé la Russie à préparer une "attaque aérienne massive" contre Volodymyr Zelensky a été arrêtée par les services de sécurité ukrainiens. Le SBU la qualifie "d'informatrice des services secrets russes" et assure qu'elle aurait notamment "tenté d'établir l'heure et la liste des lieux de l'itinéraire provisoire" du président ukrainien lors de sa visite à Mykolaïv, près de la ligne de front, dans le sud du pays, en juin. Une photo floutée de la suspecte, détenue par des agents, ainsi que des messages téléphoniques et des notes manuscrites concernant des activités militaires ont été diffusés, précise l'AFP.