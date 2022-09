Moscou reconnaît perdre du terrain, Zaporijjia à l'arrêt… Le point sur la situation en Ukraine

3.000 km2 sous contrôle ukrainien. Dans le Nord-Est, la contre-offensive ukrainienne en cours se traduisait, au 200e jour du conflit, par des percées significatives dans les lignes russes. "Depuis début septembre, plus de 3.000 km2 sont revenus sous contrôle ukrainien", a proclamé Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, selon qui ses troupes sont "à 50 kilomètres de la frontière" russe.

Une quarantaine de localités libérées. "Résultat du succès de la contre-offensive de nos troupes dans la région de Kharkiv, les troupes russes abandonnent rapidement leurs positions et s'enfuient", notamment "vers la Russie", a commenté l'état-major ukrainien dans la soirée, avant l'annonce de la reprise d'Izioum par M. Zelensky. "Une grande partie des districts de Tchougouïv, de Koupiansk et de Balakliïa a été libérée. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'une quarantaine de localités ont déjà été libérées, mais il y en a bien plus (…)", a renchéri le gouverneur de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

Zaporijjia à l'arrêt. L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia (Sud), la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes. Vladimir Poutine a mis en garde contre les "conséquences catastrophiques" que pourraient avoir les "attaques régulières ukrainiennes" sur le complexe, dans un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Ce dernier a rétorqué que "l'occupation russe" était "la cause des risques" pesant sur la centrale nucléaire, et lui a demandé d'en retirer toutes les armes, selon la présidence française.