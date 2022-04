Kiev libérée, retrait des Russes vers l'Est et le Sud... Le point sur la situation en Ukraine

LA CAPITALE LIBÉRÉE. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a annoncé samedi que les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale. Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a-t-elle affirmé. Toutes ces villes ont été dévastées par les combats qui y ont fait rage après le début, le 24 février, de l'invasion russe.

REPLI VERS L'EST ET LE SUD. Les forces russes, qui ont opéré un "retrait rapide" des régions de Kiev et Tcherniguiv, dans le Nord de l'Ukraine, ont maintenant pour objectif de "prendre pied dans l'Est et le Sud", a estimé ce samedi un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak. Alors que les troupes russes se replient du Nord, les forces ukrainiennes ont pu y reprendre "plus de 30 localités" et s'emparer "d'un grand nombre de véhicules militaires abandonnés sans carburant", a affirmé un conseiller présidentiel ukrainien, Oleksiï Arestovitch, dans une vidéo diffusée samedi par la présidence ukrainienne. Selon le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavel Kyrylenko, l'armée russe a ainsi de nouveau bombardé dans la nuit de vendredi à samedi la région de Donetsk, dans le Donbass, avec des bombes au phosphore dans certains endroits. Deux enfants sont morts suite à des frappes dans la région voisine de Lougansk, selon les services d'urgence. Les forces russes, "après l'échec des opérations pour prendre Kiev et d'autres villes ukrainiennes majeures en mars", "cherchent à prendre l'entièreté des territoires de Lougansk et Donetsk", estime l'Institut américain pour l'étude de la guerre.