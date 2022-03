L'Ukraine n’autorise-t-elle plus qu’une seule chaîne de télévision dans tout le pays ?

Tous deux se réfèrent à une dépêche de Reuters, l’agence de presse britannique, datée du 20 mars et qui revient un décret pris deux jours plus tôt à Kiev. "Invoquant la loi martiale, le président ukrainien signe un décret visant à regrouper les chaînes de télévision nationales en une seule plateforme", indique Reuters, sans plus d’explications. Ce décret, signé par Volodymyr Zelensky en conseil national de sécurité, a fait l’objet d’une communication officielle et est consultable en ligne.

Voici ce que dit le texte : "Établir qu'en vertu de la loi martiale, la mise en œuvre d'une politique d'information unifiée est une question prioritaire de sécurité nationale, qui est obtenue en combinant toutes les chaînes de télévision nationales, dont le contenu des programmes consiste principalement en des programmes d'information et / ou d'information analytique sur une plate-forme d'information unique de communication stratégique - marathon d'information 24 heures sur 24 "Nouvelles uniques #UArazom".