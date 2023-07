Kiev progresse "pas à pas" sur le front, Prigojine brise le silence... Le point sur la situation en Ukraine

Revoilà Evgueni Prigojine. Réfugié en Biélorussie, depuis son coup de force avorté, le chef de Wagner est sorti de son silence dans un message audio diffusé sur un compte Telegram lié à la milice paramilitaire. "Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Merci pour ça", a lancé Evgueni Prigojine, que le FSB aurait "reçu l'ordre de tuer". Lors de cette prise de parole, il est revenu sur les événements qui ont fait vaciller le Kremlin, le 24 juin dernier. "Notre 'Marche de la Justice' visait à combattre les traîtres et à mobiliser notre société", a-t-il expliqué. "Et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie. Dans un avenir proche, je suis sûr que vous verrez nos prochaines victoires au front."

Le FSB dit avoir "déjoué" une tentative d'assassinat. "Une tentative d'assassinat du dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov, organisée par les services spéciaux ukrainiens a été déjouée", a assuré le FSB, cité par les agences de presse russes. Un citoyen russe, né en 1988, a été arrêté, accusé d'avoir été "recruté" par les services secrets ukrainiens (SBU), pour tuer le dirigeant installé par Moscou dans la péninsule annexée en 2014. "Le poseur de bombe n'a pas eu le temps de mettre à exécution son intention criminelle, car il a été arrêté au moment où il récupérait un engin explosif d'une cache", a encore indiqué le FSB. "Nos services spéciaux travaillent de manière claire et efficace. Je suis convaincu que les instigateurs de ce crime seront retrouvés et punis", a réagi sur Telegram Sergueï Aksionov, remerciant le FSB d'avoir "empêché la tentative d'assassinat".

Premier pas "historique" pour juger les crimes de guerre en Ukraine. Le Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine (ICPA), un bureau international chargé d'enquêter sur les crimes commis, a ouvert à La Haye, aux Pays-Bas. Cette forme de parquet a pour mission d'enquêter et de collecter des preuves, dans l'objectif de la tenue d'un procès à l'encontre de responsables civils et militaires russes impliqués dans l'invasion. Selon Kiev, cela constitue une étape "historique" vers la création "inévitable" d'un tribunal spécial destiné à traduire en justice les dirigeants russes. Cette ouverture est "un signal clair que le monde est uni et inflexible lorsqu'il s'agit de tenir le régime russe responsable de tous ses crimes", a affirmé le procureur général ukrainien, Andriy Kostine, qui a fait état de "93.000 incidents" depuis le début de la guerre.