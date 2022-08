Kiev reconnaît 9000 soldats tués, l'UE envisage une mission d'entraînement... Le point sur la situation en Ukraine

Alors que de nombreux pays européens fournissent de l'équipement militaire à l'Ukraine, l'UE envisage d'organiser une mission "d'entraînement et d'assistance" à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins, a indiqué le chef de la diplomatie de l'UE. La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l'UE. "Une guerre qui dure et qui semble devoir durer nécessite un effort, non seulement en termes de fourniture d'équipement, mais aussi d'entraînement et d'assistance à l'organisation de l'armée", a ainsi déclaré Josep Borrell. Au bout de six mois de conflit, l'armée ukrainienne, comme l'armée russe, se heurte à des problèmes de recrutement et de formation pour assurer la rotation des troupes. La semaine dernière, le Royaume-Uni avait annoncé son intention de former 10.000 recrues ukrainiennes.