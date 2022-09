Kiev revendique des avancées, aide américaine, pertes russes... Le point sur la situation en Ukraine

Le silence de Moscou. Moscou n'a pas réagi jeudi quant à ces avancées ukrainiennes rapportées par Kiev et par des analystes occidentaux, assurant toutefois continuer d'infliger de "lourdes pertes" aux Ukrainiens. La progression de la contre-offensive ukrainienne est "régulière et c'est délibéré", a de son côté estimé le chef d'état-major américain Mark Milley jeudi à l'issue d'une réunion des alliés de l'Ukraine organisée sur la base américaine de Ramstein (Allemagne). Mais il est "encore trop tôt" pour évaluer clairement la situation sur le terrain, a-t-il averti.

Pertes russes. Kiev affirme avoir "éliminé" 640 soldats russes mercredi, "le total le plus élevé" sur une journée depuis le début de la guerre, selon Phillips O'Brien, expert militaire. Début août, le Pentagone avait fait état de 70.000 à 80.000 soldats russes tués ou blessés depuis le début de la guerre. Kiev reconnaît au moins 10.000 morts et 30.000 blessés au sein de ses troupes. Moscou ne communique plus sur ses pertes.

Aide américaine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé jeudi à Kiev pour une visite surprise, sa deuxième à Kiev depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Washington a promis environ 2,8 milliards de dollars de soutien supplémentaire à l'Ukraine et à d'autres pays de la région. Dans cette somme, 675 millions iront directement à Kiev sous forme de livraisons d'armements, de munitions et de systèmes d'artillerie Himars qui ont déjà permis à Kiev de frapper les lignes d'approvisionnement russes loin derrière la ligne de front. Le reste sera versé sous forme de prêts et subsides à l'Ukraine et à 18 autres pays se sentant menacés par la Russie, pour l'achat d'armes américaines.