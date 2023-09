Kim Jong Un en Russie, attaque ukrainienne sur Sébastopol... le point sur la situation en Ukraine

La ville de Sébastopol visée. Une attaque ukrainienne a entraîné tôt mercredi l'incendie d'un chantier naval de Sébastopol dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou, et fait 24 blessés, a rapporté le gouverneur local. Selon lui, l'incendie résulte d'une "attaque de missile" menée par Kiev contre Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée. Depuis le déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022, la Crimée, annexée par la Russie en 2014, est régulièrement la cible d'attaques de drones aériens et navals.

Six blessés dans une attaque de drone à Odessa. Des drones russes ont visé le Sud de la région ukrainienne d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, endommageant des infrastructures portuaires du district de la ville portuaire d'Izmaïl et faisant six blessés, a rapporté le gouverneur local. Depuis l'abandon en juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production, la Russie multiplie les attaques dans les régions méridionales d'Odessa et Mykolaïv, où sont situés des ports et plateformes cruciales pour le commerce sur la mer Noire.

Les F-16 ne font "que prolonger le conflit". La livraison prochaine d'avions de combat F-16 par les Occidentaux à Kiev ne fera que "prolonger le conflit" en Ukraine, a affirmé mardi le président russe Vladimir Poutine. "Ils vont livrer des F-16. Cela va-t-il changer quelque chose ? Je ne le pense pas. Cela ne fera que prolonger le conflit", a-t-il déclaré lors d'un forum économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. Le président russe a également dit "être sûr" que les livraisons américaines d'armes à sous-munitions allaient également "prolonger" le conflit.