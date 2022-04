Kramatorsk : au moins 35 morts et plus de 100 blessés dans l'attaque de la gare

Quatre voitures étaient brûlées devant la gare. L'intérieur et l'entrée étaient, eux, couverts de sang, de longues traces s'étendant par endroits sur le trottoir et des rangées de banc étant carbonisées, selon un journaliste de l'AFP sur place. Sur le parvis devant la gare, les restes d'un missile, sur lequel on pouvait lire en russe "Pour nos enfants", étaient toujours visibles.

Des bagages abandonnés et d'innombrables débris et éclats de verre brisés jonchaient aussi le parvis et les environ de la gare. Les corps, déposés devant des petites boutiques attenantes, ont ensuite été évacués dans des camions de l'armée, selon le correspondant de l'AFP.