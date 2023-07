Guerre en Ukraine : l'accord sur les céréales a-t-il enrichi les Occidentaux aux dépens des pays défavorisés ?

Négocié à l'origine par la Turquie, cet engagement est notamment tombé à l'eau lorsque l'Europe a refusé la réintégration de la banque agricole russe au système de règlement interbancaire Swift, ce qu'exigeait Vladimir Poutine en contrepartie. Mais cet argument a rapidement été oublié par Moscou, qui a préféré déployer son propre récit. Dans une annonce publiée en amont du sommet Russie-Afrique, le Kremlin est revenu sur ce qu'il décrit comme un "soi-disant accord sur les céréales".

Rappelant qu'il "visait à l'origine à assurer la sécurité alimentaire mondiale, à réduire la menace de la faim et à aider les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine", il reproche à ce système d'avoir été "utilisé sans vergogne exclusivement pour enrichir de grandes entreprises américaines et européennes qui exportaient et revendaient des céréales d'Ukraine".

Une façon pour celui qui a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains de leur prouver qu'ils n'auraient rien gagné avec cet accord. Pour soutenir ces conclusions, Moscou s'appuie sur des chiffres. Dans le même communiqué, on lit que 70% des 32,8 millions de céréales exportées seraient allées "vers des pays à revenu élevé et moyen supérieur, y compris l'Union européenne". A contrario, des pays "comme l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie, ainsi que le Yémen et l'Afghanistan, représentaient moins de 3% du total". Des données soigneusement sélectionnées qui ne montrent pas la réalité des exports.