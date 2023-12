L'aide américaine en sursis, les troupes russes à l'assaut d'Avdiïvka... Le point sur la situation en Ukraine

Les troupes russes accentuent leur assaut sur Avdiïvka, à l'est de l'Ukraine, principal point chaud du front. Aux États-Unis, le camp de Joe Biden exhorte le Congrès à voter une aide supplémentaire pour l'Ukraine. Retour sur les faits marquants des 24 dernières heures.

Les combats se poursuivent sur le front ukrainien, où les Russes tentent d'encercler la ville d'Avdiïvka, dans l'est du pays. Alors que Vladimir Poutine dit regretter, ce lundi 4 décembre, la dégradation des relations entre la Russie et l'Occident, les États-Unis sont divisés sur le vote d'une aide militaire supplémentaire. On fait le point sur les informations de ces dernières 24 heures.

Avdiïvka bientôt encerclée ? Selon le maire d'Avdiïvka, Vitaly Barabach, les troupes russes ont encore accentué leurs assauts sur la ville de l'est de l'Ukraine, en attaquant depuis deux directions supplémentaires dans le but d'encercler la ville. Les assauts russes ont été "beaucoup plus nombreux" ces deux derniers jours, tout comme les bombardements d'artillerie, a déclaré l'édile ce lundi 4 décembre. "La troisième vague d'assauts de l'ennemi diffère des deux précédentes en ce qu'elle est lancée depuis deux nouvelles directions", a expliqué le responsable ukrainien.

"Il est très probable qu'ils attendent des conditions météorologiques plus favorables pour utiliser des équipements militaires dans ces zones", poursuit-il, estimant que "le lancement de nouvelles directions prouve que l'ennemi a reçu l'ordre de s'emparer de la ville à tout prix".

Vers l'arrêt de l'aide américaine ?

Diplomatie. Le président russe Vladimir Poutine a dit regretter la dégradation des relations diplomatiques entre Moscou et l'Occident, qui a suivi l'attaque russe contre l'Ukraine et l'instauration de sanctions contre Moscou, en recevant plusieurs nouveaux ambassadeurs européens au Kremlin lundi. Avec le représentant suédois, Vladimir Poutine s'est désolé de "l'absence complète de contacts politiques" et d'une restriction "de la coopération économique" et des "liens culturels et humanitaires" entre la Russie et la Suède.

Le maître du Kremlin a par ailleurs affirmé que de "nouvelles répressions massives" en Russie, comme à l'époque soviétique, étaient "inacceptables", au moment où le Kremlin écrase toute critique de l'attaque en Ukraine.

Aide américaine. Un arrêt du flux d'aide militaire à l'Ukraine par les États-Unis laisserait le président russe Vladimir Poutine "remporter la guerre", a estimé lundi le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, exhortant une nouvelle fois le Congrès américain à voter un financement supplémentaire. Sans vote de nouveaux financements par le Congrès, "d'ici la fin de l'année" les États-Unis seront "à court de ressources" pour continuer de soutenir militairement le pays de Volodymyr Zelensky, a abondé la directrice du Budget de la Maison Blanche, Shalanda Young.

Cette dernière a adressé un courrier adressé à Mike Johnson, patron de la Chambre des représentants, à majorité républicaine, lequel lui a sèchement répondu, affirmant que l'administration Biden "est incapable de répondre aux inquiétudes légitimes de mon groupe parlementaire sur l'absence de stratégie claire pour l'Ukraine, sur une issue au conflit, ou sur la manière de superviser l'emploi de l'argent des contribuables américains."

Mer Noire. L'Ukraine a annoncé avoir exporté sept millions de tonnes de marchandises depuis la mise en place, en août, d'un couloir maritime en mer Noire, malgré les menaces russes de représailles sur les navires circulant dans la zone. "Deux cent bateaux ont exporté sept millions de tonnes de marchandises", a déclaré le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov. Parmi ces cargaisons, "au moins cinq millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens", a-t-il précisé sur Telegram.

Guerre des drones. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a affirmé avoir neutralisé 35 drones ukrainiens au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et de la mer d'Azov. "Une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec des drones aériens (...) a été déjouée cette nuit", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, en précisant que "22 drones ukrainiens ont été détruits et 13 autres ont été interceptés au-dessus de la mer d'Azov et de la Crimée".