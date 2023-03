Frappes à Melitopol, l'AIEA à Zaporijia, stocks de munitions... Le point sur la situation en Ukraine

Le message poignant d'une fille à son père emprisonné. Une collégienne russe âgée de 13 ans a adressé une lettre de soutien à son père condamné à de la prison et en fuite pour avoir critiqué l'offensive en Ukraine. Emblématique de la répression contre ceux qui s'opposent à ce conflit, le cas d'Alexeï Moskaliov, 54 ans, séparé de sa fille Maria, 13 ans, suscite une vive émotion en Russie. "Je t'aime beaucoup, tu n'es coupable de rien, je serai toujours de ton côté", écrit la jeune fille, qui a été placée dans un foyer et interdite de tout contact téléphonique avec son père.

Le soutien de Charles III à l'Ukraine. Le Royaume-Uni et l'Allemagne se tiennent "côte à côte pour protéger et faire progresser (leurs) valeurs démocratiques partagées", a estimé le souverain dans un discours à Berlin lors de sa première visite en tant que roi. Ce combat "est incarné par le fait que nous sommes ensemble aux côtés de l'Ukraine pour la défense de la liberté et de la souveraineté face à une agression non provoquée", a ajouté le monarque britannique. "L'Allemagne et le Royaume-Uni sont aujourd'hui, également sur le plan militaire, les deux plus grands soutiens de l'Ukraine en Europe", lui a fait écho le chef d'État allemand, évoquant une invasion russe qui a ravivé lui "les souvenirs des pires moments" de l'histoire de l'Europe.