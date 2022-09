L’AIEA en mission à Zaporijia, dialogue avec Poutine... Le point sur la situation en Ukraine

Aide médicale. L'Union européenne a décidé d’ouvrir en Pologne un centre médical destiné à accueillir les blessés et malades d'Ukraine avant leur évacuation vers d'autres pays européens par voie aérienne, a annoncé la Commission européenne. Il est situé à Medevac, à côté de l'aéroport de Rzeszow (sud-est de la Pologne, à quelque 80 km de la frontière avec l'Ukraine). Les patients, civils ou militaires, peuvent y recevoir des soins, se faire vacciner, bénéficier d'un dépistage de maladies et d'un soutien psychologique. Deux vols hebdomadaires sont assurés par la Norvège pour les évacuer vers les hôpitaux d'autres pays européens, et alléger la pression sur la Pologne, la Moldavie et la Slovaquie, voisins de l'Ukraine.

Macron. Le président de la République, Emmanuel Macron, a prôné, ce jeudi 1er septembre, la poursuite du dialogue avec la Russie, estimant qu'"il faut "assumer de pouvoir toujours continuer à parler à tout le monde", "surtout ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord". "Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler à la Russie ?", a lancé le président devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée.