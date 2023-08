Guerre en Ukraine : l'Allemagne enquête après l'empoisonnement présumé d'une journaliste russe en exil

Mais, après avoir quitté le lieu, elle se sent soudainement prise d'un malaise, avec de nombreux symptômes : nausée, soucis respiratoires, douleurs d'estomac, gonflements de certaines parties du corps... "J’étais couverte de sueur, raconte la reporter dans un article paru sur le site américain n+1 le 15 août dernier. La sueur sentait fort et étrange, comme un fruit pourri." Elle consulte alors plusieurs médecins, sans trouver le diagnostic de sa maladie. Finalement, lors d'un de ces rendez-vous, une hypothèse surgit : et si la journaliste avait été empoisonnée ?