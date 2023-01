Ukraine : l'Allemagne lâche du lest sur les chars, l'armée russe tente une percée... Le point sur la situation

Berlin et Paris réaffirment leur soutien à Kiev. La France et l'Allemagne continueront de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" et de façon "indéfectible", ont promis Olaf Scholz et Emmanuel Macron. "Nous continuerons de fournir à l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire, tout le soutien dont elle aura besoin", a déclaré le chancelier allemand, lors d'une cérémonie à la Sorbonne, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France. "Ensemble, en tant qu'Européens, afin de défendre notre projet de paix européen". Succédant au dirigeant du Parti social-démocrate (SPD) à la tribune, le président français a réaffirmé le "soutien indéfectible" des deux pays au peuple ukrainien "dans tous les domaines". "Après le 24 février, notre union ne s'est ni divisée ni dérobée à ses responsabilités", a-t-il insisté.

Emmanuel Macron "n'exclut rien" pour les chars Leclerc. La France ne s'interdit pas de livrer des chars de combat lourds Leclerc à Kiev, qui réclame, notamment à l'Allemagne, des chars Leopard 2. "Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement", a déclaré le président français, au côté du chancelier allemand, Olaf Scholz. "Trois règles sont étudiées" pour acter ces livraisons, a toutefois précisé le chef de l'État. "Que cela ne soit pas escalatoire, que cela puisse apporter un soutien réel et efficace à l'Ukraine, (...) en regardant à quel moment ce matériel puisse être utilisé. Et enfin, que cela n'affaiblisse pas nos propres capacités de défense."