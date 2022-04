Ukraine : l'ambassade de France de retour officiellement à Kiev

Si les conditions de sécurité semblent être revenues, la guerre n'est toutefois pas encore finie. Et ce, d'autant que la Russie a promis d'intensifier ses bombardements sur Kiev, au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire. "Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a mis en garde le ministère russe de la Défense.