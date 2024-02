Tucker Carlson, proche de Trump, va interviewer Vladimir Poutine

Ce mardi, l'ancienne star de Fox News a annoncé qu'il allait interviewer Vladimir Poutine à Moscou. Connu pour ses nombreuses critiques de l'aide américaine à Kiev, il est aussi très proche de Donald Trmp.

La rumeur courait depuis plusieurs jours, c'est désormais confirmé. Le présentateur américain Tucker Carlson, un proche de Donald Trump, a annoncé ce mardi qu'il allait prochainement interviewer Vladimir Poutine à Moscou. "Nous sommes ici pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine", a déclaré la star conservatrice dans une vidéo publiée sur X.

Présentateur vedette aux États-Unis entre 2016 et 2023, il a été viré par la chaîne Fox News, très populaire chez les conservateurs, après de nombreuses sorties complotistes. Il anime depuis une émission, rediffusée sur X. À la tête de "Tucker Carlson Tonight" sur Fox News, le quinquagénaire est devenu l'une des voix les plus influentes de l'Amérique conservatrice, accusé de populariser des thèses complotistes et suprémacistes. Le journaliste est aussi connu pour être très proche de Donald Trump, ancien président républicain bien parti pour être opposé à Joe Biden à la présidentielle américaine de novembre.

"Nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine"

Dans sa vidéo, la star trumpiste n'a pas indiqué précisément quand l'interview avec Vladimir Poutine aurait lieu, ni quand elle serait diffusée. "Nous ferons ça prochainement", a-t-il simplement fait savoir.

Le présentateur a détaillé toutes les raisons l'ayant mené à réclamer cet entretien. "Voici pourquoi nous le faisons", a-t-il lancé. "D'abord, parce que c'est notre travail, nous faisons du journalisme, notre devoir est d'informer les gens". "La plupart des Américains ne sont pas informés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la région, ici en Russie ou à 950 km de là, en Ukraine. Ils devraient pourtant le savoir, car ils en paient une grande partie", a-t-il jugé.

Reprenant un discours hostile aux médias grand public, honnis par beaucoup chez les trumpistes, il a affirmé que les populations des pays anglophones étaient mal informées sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. "Elles pensent que rien n'a vraiment changé. Et elles pensent cela parce que personne ne leur a dit la vérité. Leurs médias sont corrompus", a-t-il lancé. Il a notamment critiqué les interviews menées par les médias américains du président Zelensky, les qualifiant de "flagorneuses". Il a précisé avoir lui-même demandé une interview à Zelensky.

"Nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine. Nous sommes ici parce que nous aimons les États-Unis. Nous voulons qu'ils demeurent prospères et libres", a-t-il conclu.

Depuis le début d'agression russe en Ukraine, Tucker Carlson s'est plus d'une fois montré critique du soutien américain à Kiev. Ce soutien fait d'ailleurs l'objet de vifs débat au Congrès américain où les républicains proches de Donald Trump refusent de débloquer les nouveaux fonds à Kiev, réclamés avec insistance par le président Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.