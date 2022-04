Ukraine : l'armée russe ferait des progrès "lents et inégaux" à l'Est malgré des améliorations dans son organisation

Moscou tente de tirer les leçons des erreurs qu'elle a commises lors des premières semaines de combats en Ukraine, lorsque des colonnes de chars et de blindés se sont retrouvées à court de nourriture et de carburant. La proximité de la frontière russe permet, à cet égard, aux soldats de maintenir des lignes d'approvisionnement plus courtes et plus efficaces. Le fait de concentrer toutes les troupes sur une ligne de front plus réduite permet tout à la fois un ravitaillement plus efficace et une force de frappe décuplée.

Environ 92 groupements tactiques de bataillon (BTG) - groupes militaires composés d'un noyau d'infanterie, appuyé par des blindés et de l'artillerie - seraient désormais déployés dans l'Est du pays, et 20 autres juste de l'autre côté de la frontière russe. "Les attaques sont un peu mieux coordonnées, mais avec de petites formations. Des unités de la taille d'une compagnie avec un soutien par hélicoptère", a déclaré un responsable européen de la défense à CNN. Il s'agit du "niveau le plus bas de soutien mutuel. Au sein de l'OTAN, ce serait le niveau de base", tempère-t-il toutefois.

Par ailleurs, la Russie aurait placé des éléments de commandement et de contrôle près de sa frontière avec l'Ukraine orientale. Avec cette manœuvre, elle tente de raccourcir sa chaîne de commandement et de remédier aux défaillances en matière de communication et de coordination observées lors de l'attaque de Kiev.