Guerre en Ukraine : les Russes repoussés dans le Nord-Est, nouvelle aide américaine... Le point sur la situation

Cyberattaque russe. Les Européens et les États-Unis ont accusé formellement, ce mardi, les autorités russes d'avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites juste avant son offensive contre l'Ukraine, fin février, pour préparer le terrain. "Nous pouvons l'attribuer au gouvernement russe", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devant la presse à Bruxelles. C'est la première fois que l'UE accuse directement le Kremlin d'une telle manœuvre. "La cyberattaque a eu lieu une heure avant l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant ainsi l'agression militaire", affirme l'Union européenne.