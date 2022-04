Ukraine : l'Est prêt pour une "grande bataille", visite surprise de Boris Johnson… Le point sur la situation

"L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass [région Est du pays] ", a affirmé ce samedi le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. "Et quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions", a-t-il ajouté. Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. Les évacuations de civils se poursuivent dans les villes de l'est, ciblés par Moscou.

L'Ukraine toujours prête à négocier. Lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, le président Volodymyr Zelensky a déclaré : "Nous sommes prêts à nous battre, et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre".