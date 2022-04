Ukraine : l’est se prépare à de violents combats, Macron "assume" ses appels avec Poutine… Le point sur la situation

Les filles de Poutine dans le viseur. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions "dévastatrices" contre la Russie, visant les grandes banques et les enfants de Vladimir Poutine. Le Royaume-Uni a de son côté annoncé interdire tout investissement britannique en Russie, et a imposé des sanctions dans les secteurs bancaire et énergétique. L’Union européenne examine par ailleurs une nouvelle liste noire comprenant plus de 200 noms d’hommes ou de femmes d’affaires : parmi ces personnalités figurent les deux filles du président russe, âgées d’une trentaine d’années.

ONU. L'Assemblée générale de l'ONU procédera ce jeudi, à 10h heure locale (16h en France), à un vote sur une demande des Occidentaux de suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme. Pour que la Russie soit suspendue, il faut une majorité des deux tiers des pays qui voteront lors du scrutin, auquel sont conviés les 193 membres de l'Assemblée générale. "La participation de la Russie au Conseil des droits de l'Homme est une farce. Cela nuit à la crédibilité du Conseil et de l'ONU dans son ensemble", a plaidé lundi l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.