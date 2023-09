Guerre en Ukraine : l'Europe expulse-t-elle illégalement de jeunes réfugiés appelés au front ?

Surtout, l'Europe s'est toujours fermement opposée à une quelconque expulsion vers l'Ukraine. Le 6 juin dernier, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, répétait que les pays de l'UE n'expulseront aucun Ukrainien contre son gré. À l'heure actuelle, les pays membres se sont d'ailleurs engagés à ne pas restreindre l'entrée des individus en provenance du pays envahi par la Russie il y a plus d'un an et demi. Si bien que Kiev reconnaît que seuls les déserteurs repérés aux frontières peuvent être reconduits dans le pays.

Ainsi, seuls "les hommes effectuant leur service militaire et tentant de traverser illégalement la frontière sans motif pour obtenir le statut de réfugié", sont renvoyés dans le pays, soulignait Andrei Demchenko, le porte-parole du service national des frontières en Ukraine.