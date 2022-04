Ukraine : l'organisation européenne de sécurité "inquiète" de la détention de plusieurs de ses membres

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est "extrêmement inquiète", ce dimanche 24 avril. Selon plusieurs sources, dont les agences de presse russes, des membres de sa mission auraient été arrêtés dans les territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk, à l'est de l'Ukraine, où combattent les forces russes. L'organisation basée à Vienne assure "utiliser tous les canaux disponibles pour faciliter leur libération", mais n'a révélé aucun détail sur le nombre de captifs ou sur le lieu et la date de leur détention.

Peu après l'offensive de Vladimir Poutine, le 24 février dernier, l'OSCE avait évacué plusieurs centaines d'observateurs issus de dizaines de pays qui surveillaient le cessez-le-feu depuis 2014. Mais certains employés ukrainiens étaient restés sur place.