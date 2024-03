L'Otan déjà présente en Ukraine ? Un ministre polonais l'affirme sans détours

La Pologne assure que l'Otan est déjà présente en Ukraine, par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Une déclaration qui fait grand bruit, après les propos d'Emmanuel Macron courant février au sujet de l'envoi possible de troupes au sol. Des éléments classés secret défense et dévoilés dans la presse suggèrent la présence de soldats britanniques ou français sur le sol ukrainien.

Le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski a surpris ces derniers jours, alors qu'il s'exprimait dans le cadre d'une conférence sur les 25 ans de la participation de son pays à l'Otan. "Des soldats des pays de l'Otan sont déjà en Ukraine, je voudrais remercier chaleureusement les ambassadeurs des pays qui ont pris ce risque", a-t-il en effet indiqué au cours de son intervention.

Relancé sur le sujet, l'intéressé n'a pas voulu en dire davantage, se gardant de mentionner les pays qui auraient envoyé des troupes sur le terrain. Sa sortie a toutefois fait grand bruit, dans un contexte de tension croissante et alors que l'intégration de la Suède au sein de l'Alliance nord-Atlantique vient d'être officialisée. Les propos de Radosław Sikorski font aussi écho à ceux d'Emmanuel Macron fin février. Le chef de l'État avait suscité une vague de réactions en évoquant l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine pour lutter contre les forces russes.

Des soldats français impliqués ?

Si la présence de soldats de l'Otan sur le front demeure aujourd'hui un sujet tabou, une série d'éléments révélés par la presse suggère qu'elle est bel et bien effective, allant dans le sens du ministre polonais. Outre la visite d'un camp de la CIA par le New York Times, on peut ainsi mentionner des documents confidentiels défense consultés par l'hebdomadaire Marianne.

Dans son édition du 7 mars, le journal a indiqué que des soldats britanniques étaient mobilisés en Ukraine, tout comme des membres des forces spéciales françaises. Sont cités des "nageurs de combat, mobilisés dans le cadre de missions de formation".

Invité à réagir sur le plateau de LCI ce lundi à la mi-journée, le conseiller du président Zelensky, Mykhaïlo Podoliak, n'a pas confirmé les éléments avancés par le ministre polonais. Au contraire, il a nié toute présence militaire ou de troupes issues des rangs de pays de l'Otan.

Si des soldats étrangers étaient bel et bien présents sur les zones de combat, il s'agirait d'une évolution assez notable. En effet les pays occidentaux ont jusqu'à présent toujours soutenu qu'elles limitaient leur aide à un soutien matériel ou à un accompagnement via des forces d'appui à l'arrière, auprès des populations. Notons qu'au cours des dernières semaines, de vastes exercices militaires ont été menés à travers les différents pays de l'Otan. Les plus récents datent de quelques jours seulement, en Norvège.

Soulignons enfin qu'en Russie, les éléments fournis par Radosław Sikorski ont suscité de multiples réactions. "Ils ne pouvaient plus le cacher", a lancé Maria Zakharova, la directrice de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères.