Guerre en Ukraine : 15.000 psychologues bientôt formés pour aider les élèves et les enseignants traumatisés

L'opération, d'un montant non précisé, est soutenue financièrement par le Japon et s'est faite en deux étapes. Ces derniers mois, l'Unesco et ses partenaires ont diplômé 117 psychologues issus de 24 régions d'Ukraine. Ceux-ci vont à présent former 15.000 psychologues scolaires, en leur apportant les "connaissances et compétences nécessaires pour préserver la santé mentale et apporter un soutien psychosocial dans le contexte de la guerre".