Guerre en Ukraine : l'UE dévoile un sixième train de sanctions autour d'un embargo sur le pétrole russe

Bruxelles propose d'abord l'instauration progressive d'un embargo sur le pétrole russe. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a affirmé la dirigeante. "Il s'agira d’une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe, transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné (...) de façon ordonnée, d’une manière qui nous permettra de mettre en place d'autres voies d'approvisionnement", ajoute-t-elle. "Nous exercerons ainsi une pression maximale sur la Russie, tout en réduisant au minimum les dommages collatéraux pour nous et nos partenaires", martèle-t-elle.

Selon plusieurs responsables et diplomates européens, le texte soumis par l'exécutif européen, qui doit encore être voté par le parlement, prévoit une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023. Budapest a tout de même dénoncé l'absence de "garantie" pour sa sécurité énergétique. "Nous ne voyons pas de plan concernant la manière de réussir une transition sur la base des propositions actuelles", s'est insurgé le gouvernement hongrois. Pour rappel, le pétrole russe représente environ un quart des importations de cette énergie par l'UE.