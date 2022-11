L’Union européenne veut dédommager l'Ukraine grâce aux avoirs russes gelés

Ursula von der Leyen a ainsi suggéré d’utiliser ces fonds via "une structure", sans détailler la forme qu’elle prendrait, puis de les réinjecter en "recettes en faveur de l’Ukraine". L’objectif est de se servir de ces avoirs sur le long terme, d’après la présidente de la Commission, même "une fois les sanctions levées" contre la Russie, pour indemniser Kiev à la hauteur du préjudice subi. Concrètement, ils pourraient permettre de reconstruire le pays et d’indemniser les victimes de la guerre. Une mesure qui en est au stade de proposition, la dirigeante européenne ayant simplement précisé travailler à "un accord international avec (ses) partenaires pour rendre cela possible". Une proposition déjà formulée par Washington, en avril dernier, qui ne s'est pour l'instant pas traduite en actes. Avec l'appui des États-Unis, le montant du gel de ces avoirs russes s'élève à 330 milliards de dollars, selon le Trésor américain.

Pour réparer les crimes de guerre que Kiev et les ONG dénoncent, il y a l’indemnisation financière, mais aussi le jugement de ces actes. Pour ce faire, l’UE s’est prononcée en faveur d’un "tribunal spécial soutenu par les Nations Unies pour enquêter et poursuivre en justice les crimes d'agression de la Russie". Une juridiction qui serait donc créée ad-hoc, à la manière du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et qui répondrait à la demande du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.