"La Russie met en danger le monde" : le site de la centrale nucléaire de Pivdennonooukraïnsk bombardé

Depuis le début du conflit, la menace d'une catastrophe nucléaire pèse sur l'Europe. Avant celle de Pivdennoukraïnsk, la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande du continent, occupée depuis le lancement de l'invasion russe, a auparavant été visée par des bombardements ces derniers mois provoquant une forte inquiétude en Occident. Kiev et Moscou se sont mutuellement rejeté la responsabilité de ces frappes et se sont accusés de risquer de provoquer un incident nucléaire.