Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijia "totalement déconnectée" du réseau électrique

Depuis des semaines, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de plusieurs bombardements ayant ciblé cette centrale nucléaire qui compte six réacteurs d'une capacité totale de 6000 mégawatts et occupée depuis mars par les troupes russes. L'Ukraine accuse également la Russie de stocker des armes lourdes dans la centrale de Zaporijia et de l'utiliser comme base de frappes sur les positions ukrainiennes.

Moscou dément de son côté avoir déployé des armes dans la centrale et assure n'y avoir que des unités assurant la sécurité. La Russie accuse en retour les forces ukrainiennes d'avoir mené des frappes au drone sur le site. L'ONU a appelé à mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale afin de garantir la sécurité du site et permettre une mission d'inspection.