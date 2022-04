Guerre en Ukraine : la CIA s'inquiète du risque nucléaire posé par un Poutine confronté à des revers militaires

Sur le terrain, la perte du navire amiral Moskva ce jeudi est une défaite majeure pour l'armée russe, au moins symboliquement. Le croiseur aurait été frappé au large d'Odessa par des missiles Neptune ukrainiens, et aurait finalement coulé lors de son remorquage, après l'évacuation d'un demi-millier de membres d'équipage. Fleuron de la marine russe, le Moskva était engagé dans les opérations militaires en Géorgie et en Syrie, et régulièrement exhibé lors de rencontres internationales. Ce coup d'éclat ukrainien intervient alors que les États-Unis viennent de promettre une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine, dont de l'armement lourd plus à même de contrer l'équipement russe, que Joe Biden hésitait jusqu'ici à fournir à Kiev.