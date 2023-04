La "confiance" de l'Otan, attaque de drones... Le point sur la situation en Ukraine

Mobilisation russe. Le Kremlin a une nouvelle fois démenti toute intention de lancer une deuxième campagne de mobilisation pour envoyer des hommes en Ukraine. "Il n'y a pas de discussions au Kremlin au sujet d'une quelconque vague de mobilisation", a affirmé à la presse le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov. Il répondait à une question au sujet d'articles parus dans des médias russes sur des étudiants d'université ayant reçu des convocations militaires à Moscou et dans d'autres villes de Russie. "Honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Quelles convocations ? Je ne sais même pas" de quoi il s'agit.

Désaccord européen. En mars dernier, les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une dotation d'un milliard d'euros pour des livraisons de munitions à Kiev prélevées sur les stocks existants des États, et un second milliard pour des contrats d'achats communs passés avant le 30 septembre à des entreprises de défense européennes. Mais ce deuxième volet fait l'objet de vifs désaccords dans les négociations en cours à Bruxelles.

L'accord stipule que les achats communs seront réalisés auprès de l'"industrie de défense européenne". La France refuse ainsi de faire rembourser des achats à des entreprises non-européennes ou non installées dans l'UE. Mais selon un diplomate européen, "un certain nombre d'autres États doutent que, dans ce cas, les munitions puissent être livrées à temps, et nous ne devons pas exclure catégoriquement les partenaires d'armement en Australie, en Corée du Sud, en Afrique du Sud ou en Suisse". De nouvelles discussions doivent avoir lieu lundi 24 avril.