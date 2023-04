"Consternation" de la France, nouveaux chars livrés... Le point sur la situation en Ukraine

Livraisons de chars. Les six chars Leopard promis par l'Espagne à l'Ukraine sont partis par mer vendredi soir et atteindront leur destination dans les prochains jours, a annoncé samedi la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. "Les Leopard [...] ainsi qu'une vingtaine de véhicules de transport, ont embarqué dans le port de Santander (nord) et se dirigent vers l'Ukraine, où ils arriveront d'ici cinq à six jours", a-t-elle déclaré. "Il y a quatre autres Léopard en réparation et quand cela sera fait, ils partiront aussi en Ukraine."

La Russie expulse des diplomates allemands. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé samedi l'expulsion de "plus de vingt" diplomates allemands, en représailles selon lui à une mesure similaire prise par Berlin. De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a fait état d'"un vol" samedi au départ de Berlin, avec des "membres de l'ambassade" russe à bord, sans préciser s'il s'agissait de diplomates expulsés.