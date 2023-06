Guerre en Ukraine : la contre-offensive a-t-elle débuté ?

L'Ukraine a simplement confirmé mener des "actions offensives" dans certains secteurs du front, continuant d'entretenir un flou sur son opération en vue de laquelle chars et autres blindés, artillerie ou missiles de longue portée occidentaux ont été livrés et une douzaine de nouvelles brigades formées, soit environ 40.000 hommes.

Sur le terrain, des forces russes pro-ukrainiennes multiplient depuis deux semaines raids et bombardements sur le sol russe, dans la région frontalière de Belgorod. Ces manœuvres s'ajoutent à de multiples sabotages et frappes dans la profondeur ayant visé ces dernières semaines des nœuds ferroviaires, des centres de commandement ou encore des dépôts de carburant et de munitions russes. Un ensemble d'opérations qui, de l'avis des experts, participent d'un effort ukrainien de "shaping", un terme militaire anglais qui désigne le "modelage" du champ de bataille, tant au niveau tactique que psychologique, en vue d'établir un rapport de force favorable avant une attaque.

Si une opération majeure s'annonce, une grande inconnue demeure : l'endroit que choisiront les Ukrainiens pour tenter de percer les lignes russes, dans l'espoir de reconquérir les territoires occupés par Moscou. Parmi les options possibles figurent la région de Lougansk (est), dans le Donbass, et la région de Zaporijia, où la prise de Melitopol, une des principales villes du sud ukrainien occupée par la Russie, permettrait de séparer les forces russes de l'est et du sud.