La contre-offensive se poursuit, l'Occident veut livrer plus de munitions... Le point sur la situation en Ukraine

Une semaine après le début de la contre-offensive ukrainienne, la tension ne retombe pas sur le front. Alors que Kiev a assuré, jeudi, avoir récupéré 100 km² de territoire dans la région de Zaporijia (sud-est du pays), cette opération d'envergure se poursuit "progressivement, mais sûrement" vers "au moins trois directions", selon l'État-major de Kiev.

Les attaques ukrainiennes se déroulent principalement dans le sud du pays, dans la région de Zaporijia, et autour de Bakhmout, à l'est, où une unité ukrainienne clandestine a revendiqué des succès contre les forces russes. En face, la défense russe est bien préparée, et lance des attaques sur d'autres zones, comme dans la région de Kharkiv (nord-est) et le long de certaines parties du front dans le Donetsk (est). Le point sur des derniers développements de la guerre en Ukraine, au 478ᵉ jour de l'offensive.