La Crimée nouvelle cible, frappe russe meurtrière à Kharkiv... le point sur la situation en Ukraine

Un risque nucléaire de plus en plus redouté. La situation restait tendue autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée depuis début mars par l'armée russe et visée par des bombardements répétés. L'Ukraine doit se préparer à "tous les scénarios", a averti mercredi le ministre ukrainien de l'Intérieur. L'Otan a réclamé mercredi une "inspection" urgente par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), cible de plusieurs frappes dont les deux belligérants s'accusent mutuellement, faisant craindre une catastrophe nucléaire.

La Crimée encore attaquée. Les attaques contre les positions russes en Crimée "font probablement partie d'une contre-offensive ukrainienne cohérente visant à reprendre le contrôle de la rive occidentale du Dniepr", observe l'Institut nord-américain sur l'étude de la guerre (ISW). Les forces de Kiev, qui ont également tiré sur les ponts enjambant ce fleuve, cherchent à empêcher le ravitaillement et le renforcement des troupes russes présentes à l'ouest du Dniepr, notamment dans la région de Kherson, poursuit-il. L'Ukraine a par ailleurs menacé mercredi de démanteler le pont de Kertch, construit à grands frais par Moscou pour connecter la Russie à la péninsule annexée de Crimée.