La destruction du barrage de Kakhovka, une catastrophe annoncée depuis octobre 2022 par les Ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était inquiété le 20 octobre 2022 devant le Conseil de l'Union européenne d'une possible explosion du barrage, estimant que "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide". "Cela pourrait détruire l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud de l'Ukraine" et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui puise son eau dans ce lac artificiel de 18 millions de mètres cubes, mettait-il en garde. "Les conséquences environnementales, humanitaires et humaines dévastatrices de cette seule attaque terroriste russe pourraient être telles que l'on parlera de catastrophe historique", avait assuré le dirigeant.

"En cas de destruction du barrage (...) le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement", et ce serait "une catastrophe à grande échelle", avait-il également prédit quelques heures plus tard dans l'une de ses allocutions quotidiennes, estimant qu'une telle attaque "sera assimilée à l'utilisation d'armes de destruction massive".