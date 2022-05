Ukraine : la Finlande candidate à l'Otan, intenses bombardements dans l'Est... Le point sur la situation

Offensive russe sur le Donbass. Les forces russes s'efforcent pendant ce temps de progresser dans la région stratégique du Donbass, à l'est, en partie contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014 et dont Moscou a fait son objectif principal depuis le retrait de ses troupes des environs de Kiev, fin mars. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la "situation dans le Donbass" restait "très difficile", car "les troupes russes tentent d'y obtenir au moins une victoire".

Mais elles sont à la peine face à la résistance acharnée des forces ukrainiennes. Ces dernières, qui contre-attaquent dans la région de Kharkiv (nord), sont proches d’atteindre la frontière avec la Russie, a affirmé à la télévision ukrainienne le conseiller du ministère de l’Intérieur ukrainien Vadim Denissenko.

Moscou a par ailleurs annoncé que des missiles russes de "haute précision" avaient visé, dans la nuit, deux points de commandement ukrainiens et quatre dépôts de munitions d’artillerie près de Zaporijjia, Paraskovievka, Konstantinovka et Novomikhaïlovka dans la région de Donetsk, dans le Donbass. "On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk, et autour de l'axe Lyssytchansk-Bakhmout", a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, qui forme, avec celle de Donetsk, le bassin minier du Donbass, décrivant une situation humanitaire de plus en plus critique.