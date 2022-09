La Finlande se ferme aux Russes, une nouvelle fuite sur Nord Stream… Le point sur la situation en Ukraine

Les garde-côtes suédois ont révélé qu'une quatrième fuite a été identifiée en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream visés selon l'Otan par des actes de sabotage "irresponsables", ce jeudi 29 septembre. Ces installations sont censées permettre l'envoi de gaz russe en Europe. De son côté, Moscou se retranche derrière la nécessité d'une "enquête". Il a été précisé que les deux fuites du côté suédois étaient situées "à proximité" l'une de l'autre. Jusqu’ici, les deux États avaient fait état d’une fuite côté suédois, mais aussi de deux fuites côté danois.

Ce "sabotage" pourrait sonner la fin des deux gazoducs. Interrogés par TF1info, les spécialistes sont "très pessimistes concernant l'état des gazoducs" selon Ludovic Leroy, ingénieur dans le groupe IFP Énergies nouvelles (IFPEN). "Vu l'ampleur des fuites de gaz et la taille des bulles qui remontent à la surface, on soupçonne fortement que les pipelines aient été éventrés et il semble qu'ils soient désormais perdus", a-t-il détaillé.