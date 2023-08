Ukraine : la France "condamne" les frappes russes sur le Danube, qui ont "endommagé" 40.000 tonnes de céréales

Même son de cloche du côté de la France qui "condamne avec la plus grande fermeté" ces agissements au terme desquels un "élévateur, des hangars de céréales, des réservoirs de terminaux de fret, des entrepôts et des locaux administratifs" ont été détruits ou endommagés. "Après la remise en cause de l’Initiative céréalière de la mer Noire, la Russie fait une fois de plus délibérément courir un risque sur la sécurité alimentaire mondiale en détruisant des infrastructures essentielles à l’exportation de céréales. Elle ne fait que rechercher son propre intérêt aux dépens des populations les plus vulnérables en faisant monter les prix des produits agricoles et en essayant d’empêcher un de ses principaux concurrents d’exporter ses productions", s'est insurgé le Quai d'Orsay, dans un communiqué.