Guerre en Ukraine : la France et l'Italie offrent à Kiev un système de défense antimissiles MAMBA

"Les deux ministres ont finalisé les discussions techniques" au cours d’un entretien téléphonique ce vendredi afin de "livrer à l'Ukraine au printemps 2023 le système de défense antiaérienne SAMP/T–MAMBA. Il s'agit du premier système antimissiles européen de longue portée, de conception franco-italienne", a précisé le ministère français des Armées dans un communiqué de presse.

"La fourniture d'un tel système répond à l'urgence exprimée par Oleksiï Reznikov [ministre ukrainien de la Défense et de passage à Paris au cours de la semaine] à ses homologues français et italien, de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes par les airs", a ajouté le ministère.