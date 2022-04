Guerre en Ukraine : la France expulse 35 diplomates russes aux activités "contraires à ses intérêts"

Plus tôt dans la journée, l'Allemagne avait fait savoir qu'elle expulsait "un nombre élevé" de diplomates russes - 40 selon l'AFP - en poste à Berlin, en lien avec la guerre en Ukraine. Ces employés constituaient "une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous", a justifié Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, plus de 300.000 réfugiés ukrainiens ayant fui les combats dans leur pays ont trouvé refuge dans le pays. Cette expulsion "inamicale" va "détériorer" les relations avec Moscou, a réagi le Kremlin.

D'autres pays ont pris des mesures similaires, à l'instar de la Lituanie. Le pays balte a expulsé l'ambassadeur russe à Vilnius "en réponse à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine souveraine et aux atrocités commises par les forces armées russes dans diverses villes ukrainiennes occupées, y compris l'horrible massacre de Boutcha".