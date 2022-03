La journaliste russe antiguerre Marina Ovsyannikova, va quitter sa chaîne

Marina Ovsiannikova s'était illustrée en faisant irruption en direct lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, avec une pancarte critiquant l'opération militaire de Moscou en Ukraine. Elle dénonçait la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir. "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment ici", pouvait-on lire ces mots griffonnés en russe et en anglais, tandis qu'elle s'est plantée en direct derrière la présentatrice.

Un acte de courage, qu'elle justifie par sa volonté d'"envoyer un message fort pour dire que les Russes sont contre la guerre, qu'il ne faut pas se fier à la propagande et ce qu'on dit à la télé et qu'il faut faire cette distinction entre le mensonge et la vérité". Même si la peur des sanctions et des représailles est importante, "je ne pense pas que je fais partie de la racaille", se défend-elle, interrogée sur le discours officiel contre les militants antiguerre en Russie.