La Lettonie va rétablir le service militaire obligatoire face à la menace russe

Le service militaire obligatoire avait été abandonné depuis 2007 en Lettonie, suite à son entrée dans l'Otan. L'armée de ce petit pays de 2 millions d'habitants n'est depuis constituée que de militaires de carrière et de volontaires de la Garde nationale qui servent dans l'infanterie à temps partiel le weekend. Cela représente en tout 7500 soldats, qui étaient soutenus par 1500 soldats de l'Otan.

La décision de la Lettonie a été saluée par Gatis Priede, membre de la Garde nationale. Selon lui, c'est la "meilleure nouvelle" bien qu'elle arrive tard et aurait dû être prise au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. "C'est la bonne chose à faire : former davantage de réservistes pour notre armée et pour la force globale de l'Otan, qui fait encore cruellement défaut dans la région de l'Europe du Nord et de la Baltique", a-t-il déclaré à l'AFP.