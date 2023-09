"La ligne de défense de l'ennemi a été percée" : l'armée ukrainienne progresse à Bakhmout, selon Kiev

Le général l'assure : les 72ᵉ, 31ᵉ et 83 brigades russes "ont été détruites et ont complètement perdu (leur) capacité de combattre" dans les batailles près de Bakhmout. "La situation générale dans la zone Est demeure compliquée" et "des combats acharnés près de Bakhmout se poursuivent", a toutefois admis le militaire.

Après la perte des deux localités près de Bakhmout, l'armée russe "mène de nombreuses contre-attaques" en espérant de "reprendre les positions perdues" et se prépare à renouveler ses attaques plus au nord, dans la zone de Koupiansk et Lyman, a souligné le commandant.