Guerre en Ukraine : la Maison Blanche ne tire pas de "conclusion définitive" sur la destruction du barrage

Les deux camps se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka, situé à la limite entre les positions des belligérants, l'inondation affectant tant les zones sous contrôle ukrainien que celles occupées par Moscou. "Plus de 40.000 personnes risquent d'être en zones inondées. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17.000 personnes. Malheureusement, plus de 25.000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe", a annoncé le procureur général ukrainien Andriï Kostine.