La Moldavie en alerte après des explosions en Transnistrie

Les habitants de ce petit État n'ont d'ailleurs jamais caché leur intention d'intégrer la Russie d'une manière ou d'une autre. La Transnistrie est d'ailleurs prorusse et majoritairement russophone. Sa ressemblance frappante avec la situation du Donbass avant le conflit en Ukraine est ainsi une source d'inquiétude alors que la présidence moldave s'inquiète de plus en plus d'une possible intervention russe sur son territoire.