Guerre en Ukraine : la Norvège dans le viseur de drones espions ?

Il faut dire que la Norvège est désormais au centre, malgré elle, du conflit ukrainien et ses conséquences énergétiques en Europe. Elle est en effet devenue le principal fournisseur gazier du continent, à laquelle elle est reliée par un vaste réseau de pipelines. Le pays scandinave produit actuellement à plein régime : selon des prévisions officielles, ses exportations de gaz pourraient atteindre un niveau record de 122 milliards de m3 cette année. À titre de comparaison, la Russie fournissait quelque 150 milliards de m3 de gaz à l'Union européenne avant la guerre.

En écho aux autorités, les compagnies pétrolières du pays ont amélioré la sécurité autour de leurs plateformes, bases et installations en mer et sur terre. Sans dévoiler son dispositif, les autorités ont évoqué une vigilance policière accrue, un déploiement plus visible de l'armée ou encore davantage de suivi des activités "en mer, dans l'air, sur terre, sous l'eau et sur internet".